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Гомелаури: «То, что сегодня мы имеем береговую охрану — это заслуга американцев»
05.02.2024 18:56
Кандидат на должность министра внутренних дел Вахтанг Гомелаури заявил, что Министерство внутренних дел Грузии продолжит сотрудничать с Соединенными Штатами Америки и Евросоюзом, которые тратят миллионы на помощь стране.
Данное заявление Гомелаури сделал во время обсуждения опроса выражения доверия обновленному составу правительства Грузии.
«Я хотел бы поблагодарить наших партнеров, как представителей Евросоюза, так и офисов США, которые годами тратят миллионы на зеленую границу и охрану берегов [Грузии]. То, что сегодня мы имеем береговую охрану на одном из самых высоких уровней — после 2008 года, когда ее почти уничтожили в результате войны, — это заслуга американцев», — сказал Гомелаури.
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