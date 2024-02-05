

Гомелаури назвал российскую угрозу «зеленых человечков» в Грузии мифом

05.02.2024 20:11





«Угроза того, что в Грузию будут завезены россияне и российская армия придет их защищать, является мифом», — заявил кандидат в министры внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури.



Кроме того, Гомелаури рассказал о статистике, связанной с выездом граждан России из Грузии и двойным гражданством.



«В горячее время, во время войны, где-то около 40 процентов граждан России уже уехали. В целом 44 процента имели двойное гражданство. Если не ошибаюсь, 33 процента родились в Грузии. Это были этнические грузины, азербайджанцы, армяне и т. д. которые уехали в Россию, затем потеряли гражданство и требовали восстановления. Еще раз подчеркиваю, что они родились в Грузии, здесь живут их родители, сестры, братья. Было отмечено, что решение о предоставлении гражданства, если человек является гражданином иностранного государства, принимает президент. Угроза того, что в Грузию будут завезены россияне и российская армия придет их защищать, является мифом», — заявил Вахтанг Гомелаури.





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