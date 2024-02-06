

МВД Грузии: В 2023 году выявлено 6594 факта наркопреступлений, раскрыто – 6172

06.02.2024 11:19





По статистике МВД Грузии, по сравнению с предыдущим годом наркопреступность выросла. В 2023 году ведомство выявило 6594 факта наркопреступлений, а раскрыло – 6172; в 2022 году выявлено 5471 наркопреступление, раскрыто – 5170.



В частности, в 2023 году ведомством зарегистрировано 3654 факта незаконного изготовления, производства, приобретения, хранения, перевозки, пересылки или сбыта наркотических средств, его аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ, а в 2022 году – 2723.



Кроме того, по статистике, в прошлом году МВД выявило 133 таких факта наркопреступлений, которые предполагали незаконный ввоз в Грузию наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ, их незаконный вывоз из Грузии или международную перевозку транзитом. Из них ведомство раскрыло 106 случаев. В 2022 году выявлено 77 случаев, предусмотренных этой же статьей, а раскрыто – 59.



Всего в 2023 году МВД зарегистрировало 54 177 фактов преступлений, из которых раскрыло 64,87%, 35 147 случаев. В 2022 году ведомство выявило 54 435 преступлений, а раскрыло 62,1%, 33 805 фактов.





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