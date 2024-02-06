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В 2023 году в ДТП в Грузии погибло 442 человека, в результате пожаров - 48 человек
06.02.2024 11:26
По данным Национальной службы статистики, в 2023 году в ДТП в Грузии погибло 442 человека. Всего за отчетный период в стране произошло 5594 дорожно-транспортных происшествия. Из них 158 случаев были вызваны управлением транспортным средством в нетрезвом виде, пострадали 7310 человек.
По данным «Грузстата», в прошлом году в стране было зарегистрировано 10 564 пожара, в результате которых погибло 48 человек, 205 человек получили ожоги различной степени. В результате пожаров по всей стране было повреждено 380 зданий.
Как сообщает «Грузстат», в 2023 году было совершено 15 преступлений по статье «трефикинг» (торговля людьми), МВД раскрыло 8 дел.
Что касается домашнего насилия, то в прошлом году число жертв домашнего насилия составило 7773 человека, из которых 6534 женщины и 1239 мужчин.
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