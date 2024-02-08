

Гражданина Ирана приговорили к 18 годам тюрьмы за незаконный провоз 77 кг героина

08.02.2024 21:10





Тбилисский городской суд признал виновным гражданина Ирана, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере, незаконном ввозе в Грузию и международной перевозке транзитом, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Грузии.



Иностранца приговорили к 18 годам тюрьмы.



По информации прокуратуры, на суде было доказано, что в 2023 году гражданин Ирана незаконно ввез в Грузию содержащее героин наркотическое вещество в особо крупном размере (77 кг), используя специально устроенный тайник в двери прицепа грузовика. Наркотики он перевозил в Болгарию. В то же время, при себе он имел таблетки, содержащие наркотическое вещество бупренорфин.



Обвиняемому были предъявлены обвинения по статьям "Незаконный ввоз в Грузию, вывоз из Грузии или международная перевозка транзитом наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ" и "Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ".



Также в пользу государства был конфискован грузовик, на котором было совершено преступление.





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