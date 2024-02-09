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Торговцы руставского рынка рассказали некоторые детали обстоятельств убийства 4 человек
09.02.2024 14:39
По словам работающих на т.н. стамбульском базаре в Рустави, у мужчины, убившего 4 человек, проблемы с психикой.
По их же информации, задержанный часто употреблял алкоголь.
По словам работающих на рынке, задержанный правоохранителями по факту убийства молодой мужчина около двух месяцев назад и сам работал на рынке и помогал своему дяде. По их словам, у задержанного была ферма, а дядя был продавцом мяса.
Кроме того, работающие на месте говорят и об убитом водителе такси. По их словам, таксист зашел на рынок купить мяса, когда прозвучал выстрел, он попытался помочь погибшим, в этот момент пуля попала и в него.
«У парня была ферма, а убитый дядя - продавец мяса. Этот парень иногда пил. Таксиста я видел утром, он поздоровался, сказал, что пойдет за мясом и вернется, а потом случилась эта история», — рассказал работник рынка.
Для сравки, в результате стрельбы на рынке в Рустави погибли 4 человека и один был ранен.
Правоохранители задержали мужчину на месте.
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