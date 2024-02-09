

В Минобороны Грузии приняли председателя Военного комитета ЕС

09.02.2024 16:40





Командующий Силами обороны Грузии генерал-майор Георгий Матиашвили принял в Министерстве обороны генерала Роберта Бригера. На встрече, состоявшейся в Генштабе, стороны обсудили вопросы партнерства с Евросоюзом в военной сфере и планы на будущее.



В рамках своего визита в Грузию генерал Роберт Бригер также посетил Совместный центр обучения и оценок НАТО-Грузия (JTEC), где обсудил планы сотрудничества с руководством центра.



Гость почтил память павших военнослужащих на площади Героев.



В ходе двухдневного визита запланирована встреча делегации Военного комитета ЕС с председателем комитета парламента по обороне и безопасности, а также посещение линии оккупации.







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