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Кобахидзе представил сотрудникам ведомства нового министра обороны Ираклия Чиковани
09.02.2024 21:05
Премьер-министр Ираклий Кобахидзе представил сотрудникам ведомства нового министра обороны Грузии Ираклия Чиковани. В Минобороны нового министра встретил бывший министр обороны Джуаншер Бурчуладзе, который поздравил его с назначением и пожелал успехов.
Премьер-министр поблагодарил представителей Сил обороны за достойную службу, верность стране и пообещал поддержку каждому военнослужащему. Ираклий Кобахидзе подчеркнул богатый политический и профессиональный опыт нового министра и выразил надежду, что он во взаимодействии с силами обороны успешно продолжит реализацию поставленных ведомством планов и реформ. Он поблагодарил бывшего министра Джуаншера Бурчуладзе за его службу и пожелал успехов.
Новый министр обороны Ираклий Чиковани выразил уважение и поддержку грузинской армии. По его словам, деятельность коллектива министерства и дальше будет ориентирована на стратегические цели Минобороны и дальнейшее укрепление Сил обороны.
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