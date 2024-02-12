

По делу убийства участника войны 2008 года сержанта Роина Шавадзе задержаны двое лиц

12.02.2024 13:38





По факту незаконного задержания и предумышленного убийства участника войны 2008 года, бригадного сержанта Минобороны Грузии Роина Шавадзе задержаны двое лиц, сообщает прокуратура Грузии.



«Согласно расследованию, проведенному прокуратурой Грузии, установлено, что 15 августа 2008 года начальник главного управления Автономной Республики Аджария Департамента конституционной безопасности получил задание провести расследование в отношении Роина Шавадзе, проживающего в Батуми по поводу якобы имеющейся информации о том, что он сотрудничал с иностранными «спецслужбами».



На следующий день, 16 августа, начальник главного управления <> вместе с двумя сотрудниками отправился на базу Пятой пехотной бригады Министерства обороны, где служил Роин Шавадзе, и потребовал от командира бригады показать его визуально — со стороны издалека. Начальник главного управления, увидев Роина Шавадзе, несколько раз обругал его и пригрозил его примерно наказать.



В тот же день сотрудники спецподразделения Департамента конституционной безопасности («კუდ»-ი) во главе с начальником главного подразделения и его заместителем напали на Роина Шавадзе, находившегося в кафе на пересечении улиц Гамсахурдиа и Мелашвили в Батуми, и жестоко избили его прикладами автоматов.



В результате Роин Шавадзе получил опасные для жизни тяжелые телесные повреждения, включая переломы костей левого плеча и бедра, множественные переломы ребер, а также многочисленные телесные повреждения в виде ушибов и кровоподтеков.



В результате нападения сотрудники спецназа положили Роина Шавадзе без сознания на заднее сиденье одной из машин и увезли его с места происшествия.



После физической расправы сотрудники подразделения спецназа во главе с начальником главного управления и его заместителем отвезли Роина Шавадзе на дорогу Кобулети-Какути для совершения убийства.



На границе Аджарии и Гурии упомянутые люди остановили автомобили и вытащили находящегося в беспомощном состоянии Роина Шавадзе из машины, положили его на дорогу <> и ликвидировали его несколькими выстрелами из автоматов Калашникова.



Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, на теле погибшего было около 40 огнестрельных ранений», — говорится в заявлении прокуратуры Грузии.



Сотрудники департамента разработали фальшивую версию, чтобы скрыть факт преступления.



«Чтобы создать формальную и юридическую основу для незаконного задержания, после убийства Роина Шавадзе в Департаменте конституционной безопасности был составлен протокол о незаконном задержании и личном досмотре, где было указано, что якобы у Роина Шавадзе обнаружили наркотическое средства, что не соответствует действительности — их на место преступления занесли организаторы убийства.



Согласно версии, его должны были этапировать в Тбилиси. Во время поездки Роин Шавадзе якобы потребовал остановить машину, чтобы удовлетворить свои естественные потребности, после чего ему удалось отобрать оружие у сотрудника подразделения спецназа, выстрелил в их сторону и скрылся, на основании чего по нему был открыт ответный огонь.



Чтобы подкрепить фальшивую версию, члены спецназа создали на месте происшествия такую ситуацию, чтобы предумышленное убийство Роина Шавадзе напоминало законную ликвидацию виновного в условиях необходимого ответа. В частности, из пистолета типа «Макаров» было произведено несколько выстрелов в направлении их автомобиля, а позже пистолет был положен рядом с телом Роина Шавадзе. После этого сотрудники спецназа дали следствию ложные показания в поддержку фальшивой версии.



Согласно проведенному расследованию, фальшивая версия о том, что якобы Роин Шавадзе был ликвидирован, чтобы предотвратить его побег, была опровергнута. В то же время было установлено, что расследование возможного сотрудничества Роина Шавадзе со «спецслужбами» других стран ни в то время, ни позже даже не было начато, а уголовное дело против Роина Шавадзе было возбуждено только по статье 260 за наркопреступление. Это подозрение не подтвердилось и в ходе текущего расследования», — говорится в сообщении прокуратуры Грузии.





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