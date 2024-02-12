

Чиковани: Не будет компромисса ни с одним человеком, готовым пойти на компромисс за счет солдат

12.02.2024 14:46





Моя прямая обязанность быть в полной мере информированным о том, какие закупки производятся в Минобороны и каково финансовое положение отрасли и сектора в целом. Не будет компромисса ни с одним человеком, который готов пойти на компромисс за счет солдат, - заявил министр обороны Грузии Ираклий Чиковани по завершении заседания правительства



Он также отметил, что зачастую в репортажах, касающихся Сил обороны, присутствуют манипуляции и дезинформация.



«Что касается репортажей, то в связи с этим скажу, что, к сожалению, во многих случаях эти репортажах были предположения, намеки, манипуляции, а порой даже дезинформация. Это действительно неправильно, когда все это касается сферы обороны и усиления обороноспособности, но я еще раз повторяю, что это будет не то что сферой моих интересов, а моей обязанностью – максимально эффективно использовать все ресурсы, предусмотренные государственным бюджетом. Тут же подчеркну и скажу, что увеличение госбюджета в связи с оборонными расходами, является важной заявкой о том, каково отношение нашего правительства к Силам обороны, нашим генералам, офицерам, капралам, рядовым и абсолютно всем, и мы, разумеется, это продолжим, и с максимальной эффективностью направим на пользу Силы обороны», - сказал Чиковани.





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