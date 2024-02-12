

Таможенники обнаружили у иностранца 5 кг. незадекларированных серебряных изделий

12.02.2024 19:34





Налоговая служба Минфина Грузии в результате в результате досмотра гражданина иностранного государства обнаружила на таможенном пункте Сарпи пять килограммов незадекларированных серебряных изделий.



По данным ведомства, нарушитель был оштрафован в соответствии с частью первой статьи 168 Таможенного кодекса Грузии.



Данная статья предусматривает наложение штрафа в размере 100% таможенной стоимости товаров либо конфискацию товаров.







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