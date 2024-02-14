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Обвиняемый в легализации незаконных доходов приговорен к 10 годам
14.02.2024 13:29
Тбилисский городской суд признал одного физическое лицо и три юридических виновными в легализации незаконных доходов в особо крупном размере.
По данным Прокуратуры, владелец предприятия, зарегистрированного в США, и лица, находящиеся с ним в криминальной связи, от имени весьма авторитетного юридического лица установили связь с директором предприятия, работающего в Гонконге, и обманным путем внесли на хранение 13 млн долларов США на счет в иностранном банке, якобы с целью покупки акций известных компаний.
Члены группы разделили средства и перевели их в разные страны мира. В Грузию по поддельным документам были переведены около двух миллионов долларов США. Деньги были переведены на банковские счета трех предприятий, принадлежащих обвиняемым и связанным с ним лицам.
Тбилисский городской суд полностью разделил позицию Прокуратуры и приговорил обвиняемого в легализации незаконных доходов к 10 годам лишения свободы, а юридические лица были пожизненно лишены права заниматься предпринимательской деятельностью и оштрафованы на 100 тысяч лари каждый.
Согласно приговору, у осужденных была конфискована находившаяся на банковских счетах сумма, а также жилой дом в Тбилиси стоимостью более 1 миллиона лари, приобретенный на доходы, полученные преступным путем.
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