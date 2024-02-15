

Продукция нашего ВПК должна быть привлекательна на международном рынке - министр обороны

15.02.2024 11:27





«Необходимо, чтобы наша продукция, производимая военно-промышленным комплексом была привлекательна на международном рынке», — заявил министр обороны Грузии Ираклий Чиковани в эфире телеканала «Имеди».



Министр рассказал о важности и планах развития грузинской военной промышленности.



«У нас очень хорошие результаты в определенной сфере, хотя есть проекты, которые не имели соответствующего продолжения — мы должны это сказать и признать. Когда мы говорим о военной промышленности, то первой задачей для нас должно быть обеспечение потребностей наших Сил обороны и, следовательно, возможность быстрого удовлетворения этих потребностей. Но нельзя и невозможно быть ориентированным только на собственном потреблении. Необходимо, чтобы наша продукция, производимая военно-промышленным комплексом, была привлекательна на международном рынке», — заявил Ираклий Чиковани.



По словам министра обороны, развитие военной промышленности совместно с государством требует привлечения частного сектора и местного бизнеса.



По заявлению Чиковани, необходимо оценить и проанализировать существующую бизнес-модель, которая позволит создать успешный бизнес-проект.







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