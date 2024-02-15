

По делу о смерти военного в центральной Грузии задержаны трое его сослуживцев

15.02.2024 22:38





По делу о смерти 42-летнего капрала Ираклия Апримашвили задержаны трое его сослуживцев, сообщает прокуратура.



12 января военнослужащий был найден повешенным на окраине села Ахалшени Горийского муниципалитета недалеко от своего дома. Только спустя месяц следствие установило, что перед смертью Ампримашвили был избит.



По версии прокуратуры, обвиняемым стало известно о личной переписке Апримашвили с супругой их друга, «из-за чего они решили наказать» его.



11 января они пришли к его дому и избили. При этом сослуживцы требовали, чтобы Ампримашвили сознался в содеянном, а также угрожали обнародовать информацию о переписке и создать проблемы на службе.



«В результате угроз и жестокого обращения со стороны всех троих фигурантов на данном этапе расследования установлено, что потерпевший скрылся с места происшествия и впоследствии был найден повешенным», — говорится в сообщении прокуратуры.



Всем троим задержанным предъявлены обвинения в доведении до самоубийства и насилии, совершенном группой лиц.



Прокуратура уже обратилась в суд с ходатайством об избрании для обвиняемых меры пресечения в виде заключения.





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