

МВД задержало шесть человек, связанных с «воровским миром»

16.02.2024 12:38





Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью Департамента центральной криминальной полиции Министерства внутренних дел Грузии, в результате проведенных совместно с Генеральной прокуратурой комплексных оперативных мероприятий и следственных действий, на основании решения судьи, задержали шесть человек в Шида Картли.



«За участие в «воровском мире» задержаны: З.К. 1991 года рождения. (по прозвищу «Кеко»), Н.М.1986 года рождения (по прозвищу «Мачита»), Г.А. 1989 года рождения и Н.Т. 1998 года рождения (по прозвищу «Бабуца»).



По факту обращения к члену «воровского мира» задержаны: Л.Л. 2000 года рождения и Г.И. 2004 года рождения.



За эти преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.



В результате интенсивных следственных действий, произведенных сотрудниками правоохранителями, установлено, что между работающими вместе обвиняемыми – Л.Л. и Г.И. возник конфликт, который впоследствии перерос в физическое противостояние.



Обвиняемые решили уладить конфликт по правилам «воровского мира» и обратились к криминальным авторитетам, после чего между обвиняемыми была устроена «воровская разборка».



В результате обыска обвиняемых и их домов полицейские изъяли в качестве вещественных доказательств компьютерную технику и мобильные телефоны, с помощью которых они общались друг с другом и с «ворами в законе», находящимися за рубежом.



Расследование ведется в соответствии с первой частью статьи 223 прим и первой частью статьи 223 кварта УК Грузии», - говорится в информации, распространенном ведомством.





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