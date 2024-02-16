|
|
|
В Мюнхене открылась 60-я Конференция по безопасности
16.02.2024 15:50
В немецком городе Мюнхен открылась 60-я Конференция по безопасности. Основной темой конференции станут войны между Израилем-ХАМАСом и Россией-Украиной, а также расходы НАТО на оборону. Конференция посвящена вопросам обороны и дипломатии.
В число высокопоставленных чиновников, участвующих в Мюнхенской конференции по безопасности, входят: канцлер Германии Олаф Шольц, вице-президент США Камала Харрис и президент Украины Владимир Зеленский. Принимает участие в конференции и президент Грузии Саломе Зурабишвили.
В конференции принимают участие политики, военные и дипломаты со всего мира. В конференции также примут участие президент Израиля Исаак Герцог и премьер-министр Палестинской автономии Мохаммед Штайе.
Мюнхенская конференция по безопасности продлится до 18 февраля.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна