

В Мюнхене открылась 60-я Конференция по безопасности

16.02.2024 15:50





В немецком городе Мюнхен открылась 60-я Конференция по безопасности. Основной темой конференции станут войны между Израилем-ХАМАСом и Россией-Украиной, а также расходы НАТО на оборону. Конференция посвящена вопросам обороны и дипломатии.



В число высокопоставленных чиновников, участвующих в Мюнхенской конференции по безопасности, входят: канцлер Германии Олаф Шольц, вице-президент США Камала Харрис и президент Украины Владимир Зеленский. Принимает участие в конференции и президент Грузии Саломе Зурабишвили.



В конференции принимают участие политики, военные и дипломаты со всего мира. В конференции также примут участие президент Израиля Исаак Герцог и премьер-министр Палестинской автономии Мохаммед Штайе.



Мюнхенская конференция по безопасности продлится до 18 февраля.











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