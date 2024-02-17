

СГБ арестовала гражданина Грузии за ложное сообщение о взрывном устройстве на борту рейса Кутаиси-Барселона

17.02.2024 12:19





Служба государственной безопасности задержала гражданина Грузии, который сделал ложное сообщение о наличии взрывного устройства на борту рейса Кутаиси-Барселона.



Информацию распространяется СГБ.



«15 февраля текущего года Служба государственной безопасности в результате оперативных, розыскных и следственных действий, проведенных с целью идентификации инициатора по факту ложного сообщения о существовании взрывного устройства на борту авиарейса Кутаиси-Барселона, задержала одного гражданина Грузии.



Данное лицо осуществило звонок в головной офис авиакомпании «Визэйр», расположенный в Венгрии, с грузинского мобильного оператора, находящегося в чужом пользовании, по поводу существования взрывного устройства на конкретном борту.



В соответствии с полученным уведомлением находящийся в режиме полета рейс номер W66417 Кутаиси-Барселона был возвращен в Кутаисский международный аэропорт, где Служба государственной безопасности совместно с Министерством внутренних дел оперативно осуществили все необходимые и неотложные специальные меры, предусмотренные протоколом. На указанном рейсе не было обнаружено взрывного устройства или вещества.



В контртеррористическом центре Службы государственной безопасности расследование по факту ложного сообщения о терроризме ведется по статье 331 УК, которая предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 6 лет или от 6 до 9 лет.



Кроме того, в Службе государственной безопасности продолжается расследование по факту различных ложных сообщений. На данном этапе установлено, что большинство сообщений осуществлены из зарубежных стран. В результате оперативных и скрытых операций, проведенных в рамках следствия, идентифицированы конкретные лица и группы как в масштабе страны, так и за ее пределами.



Что касается ложных сообщений, то Службой государственной безопасности проведены все необходимые мероприятия для выявления угроз и минимизации рисков.



В завершение, мы хотели бы подчеркнуть, что реагирование Службы государственной безопасности на подобные факты, в соответствии с законом, будет очень строгим», - говорится в заявлении.





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