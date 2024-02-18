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Завершились совместные кибер-учения Грузии и Великобритании
18.02.2024 17:53
Завершился совместный кибер-тренинг Министерства обороны Грузии и армии Великобритании – Defense Cyber Marvel 2024.
На заключительном мероприятии к участникам курса обратились заместитель министра обороны Грузии Давид Суджашвили и посол Великобритании в Грузии Марк Клейтон. Они подчеркнули важность обмена международным опытом в области кибербезопасности и развития потенциала киберзащиты.
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