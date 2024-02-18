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Завершились совместные кибер-учения Грузии и Великобритании


18.02.2024   17:53


Завершился совместный кибер-тренинг Министерства обороны Грузии и армии Великобритании – Defense Cyber ​​Marvel 2024.

На заключительном мероприятии к участникам курса обратились заместитель министра обороны Грузии Давид Суджашвили и посол Великобритании в Грузии Марк Клейтон. Они подчеркнули важность обмена международным опытом в области кибербезопасности и развития потенциала киберзащиты.


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