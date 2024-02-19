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МВД распространяет информацию в связи с убийством в Тбилиси 25-летнего парня
19.02.2024 11:28
МВД Грузии распространяет информацию об убийстве 25-летнего парня в Тбилиси.
По данным ведомства, по данному делу задержаны два лица - Дж.С., 1991 года рождения, и Г.З., 1983 г.р. Первый обвиняется в умышленном убийстве, совершенном группой и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, другой задержан за предоставление ложной информации.
По информации следствия, ночью 18 февраля в одном из кафе-баров Тбилиси у обвиняемого в убийстве произошла размолвка другом - М.Л.,1998 года рождения. Позже вместе с другими лицами он подъехал к нему на автомобиле на улицу А. Чавчавадзе, с целью расправы, выстрелив из оружия, нанес смертельные ранения и скрылся с места происшествия вместе с другими лицами.
«Следствием также установлено, что очевидцем стрельбы был общий друг обвиняемого и убитого Г.З., который в ходе расследования дела об убийстве, во время опроса в качестве свидетеля, дал правоохранителям ложную информацию с целью препятствия правосудию.
Сотрудники правоохранительных органов задержали Дж.С. и Г.З. по горячему следу.
Полиция изъяла в качестве вещественного доказательства орудие преступления.
В целях установления и задержания других лиц, причастных к преступлению, проводятся соответствующие оперативные и следственные действия», - говорится в информации.
Расследование в связи со случившимся начато по подпункту «и» статьи 108, 6-й части статьи 236 УК Грузии и 3-й части статьи 370 УК Грузии.
Преступление, совершенное Дж.С., наказывается лишением свободы на срок до 20 лет или бессрочно, а действия Г.З. - от 3 до 7 лет лишения свободы.
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