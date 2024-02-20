

В Испании убит российский пилот, передавший Украине угнанный вертолет — СМИ

20.02.2024 13:13





Российский летчик Максим Кузьминов, укравший в прошлом году вертолет Ми-8 и передавший его Украине, найден мертвым в Испании, сообщает местное агентство Efe со ссылкой на источники в следственных органах.



Украинские источники также подтверждают убийство Кузьминова. Источник «Украинской правды» в разведке сообщил, что Кузьминов переехал в Испанию вместо того, чтобы оставаться в Украине. «Из того, что знаем: пригласил свою бывшую к себе и нашли застреленным», — сказал источник издания. Как пишет Efe в Кузьминова стреляли шесть раз, что указывает на то, что убийство было «мотивировано местью».



Убийство Кузьминова официально подтвердило Главное разведывательное управление Украины. О бегстве россиянина стало известно в сентябре прошлого года, когда украинская ГУР опубликовала снимки, на которых пилот, которому на тот момент было 28 лет, объяснил, как с ним связалась военная разведка противника и предложила ему перейти на украинскую сторону. Он передал вертолет Украине в сентябре 2023 года и получил денежное вознаграждение, сообщала «Украинская правда» со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова.



«Есть официальное законодательство, соответствующий закон, подписанный президентом Украины в апреле 2022 года о соответствующей компенсации в случае, если человек переходит на сторону Украины вместе с техникой», — заявил тогда Юсов, призвав российских военных последовать примеру Кузьминова.



«Украина — демократическое правовое государство, мы и собственные обязательства выполняем и [придерживаемся] международного права. Поэтому еще раз — те россияне, которые не хотят становиться военными преступниками, пожалуйста, сдавайтесь, переходите на украинскую сторону и защищайте уже собственную честь и совесть, боритесь против путинского режима», — отмечал представитель ГУР.





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