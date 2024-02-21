

Командующий Силами обороны встретился с послом Турецкой Республики в Грузии

21.02.2024 16:10





Командующий Силами обороны Грузии генерал-майор Георгий Матиашвили встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Турецкой Республики в Грузии Али Кааном Орбаем.



Стороны обсудили вопросы стратегического партнерства между странами и сотрудничества в сфере обороны.



На встрече была отмечена поддержка Турции в процессе развития Сил обороны Грузии, в том числе вклад Турции в военное образование, совместные учения, экспертное, материально-техническое и различные направления, а также помощь, оказанную в выполнении Существенного пакета НАТО-Грузия.





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