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Командующий Силами обороны встретился с послом Турецкой Республики в Грузии


21.02.2024   16:10


Командующий Силами обороны Грузии генерал-майор Георгий Матиашвили встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Турецкой Республики в Грузии Али Кааном Орбаем.

Стороны обсудили вопросы стратегического партнерства между странами и сотрудничества в сфере обороны.

На встрече была отмечена поддержка Турции в процессе развития Сил обороны Грузии, в том числе вклад Турции в военное образование, совместные учения, экспертное, материально-техническое и различные направления, а также помощь, оказанную в выполнении Существенного пакета НАТО-Грузия.


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