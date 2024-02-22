

В прошлом году выявлено 23 210 случаев вождения в нетрезвом виде

22.02.2024 11:53





В прошлом году в Грузии выявлено 23 210 случаев вождения в нетрезвом виде. За этот же период выявлено 1 миллион 303 032 случая превышения скорости, в том числе превышение скорости при различных отягчающих обстоятельствах и случаи повторных нарушений.



Что касается других административных правонарушений, связанных с нарушением правил дорожного движения, то в 2023 году, по статистическим данным МВД Грузии, за год выявлено 568 108 случаев непрохождения технических осмотров. Более конкретно, эти данные включают в себя управление автотранспортными средствами или передачу другому лицу для управления/эксплуатации транспортных средств, не прошедших периодический технический осмотр.



Кроме того, с 4 сентября 2023 года до конца года выявлено 4354 случая несоблюдения норм выбросов автотранспортных средств, перемещающихся в 4 крупных городах Грузии - Тбилиси, Рустави, Кутаиси и Батуми. В том числе речь идет о фактах, когда упомянутое нарушение было выявлено повторно в течение 15 дней со дня наложения на лицо административного штрафа.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





