

Представители Сил обороны почтили память Арчила Татунашвили

22.02.2024 16:42





Прошло шесть лет со дня смерти Арчила Татунашвили. Заместитель командующего Силами обороны Грузии, начальник Генерального штаба, генерал-майор Джони Татунашвили и главный сержант Сил обороны Георгий Гогочури, а также военнослужащие почтили память Арчила Татунашвили.



По сообщению Минобороны, военнослужащие находились на братском кладбище Мухатгверди, где еще раз принесли соболезнования членам семьи погибшего.



Сегодня же к мемориалу имени Арчила Татунашвили в поселке беженцев Цилкани возложили цветы военнослужащие 12-го батальона 1-й пехотной бригады Восточного командования Сил обороны.



Напомним, Арчил Татунашвили был задержан 22 февраля 2018 года. Формальным поводом для задержания стали обвинения в том, что он был «информатором грузинских спецслужб» и активным участником войны августа 2008 года. Югоосетинские де-факто власти утверждали, что в следственном изоляторе Татунашвили якобы пытался отнять оружие у конвоя, но в ходе сопротивления упал с лестницы и был доставлен в больницу, где скончался от сердечной недостаточности. При этом тело Татунашвили было передано грузинской стороне без внутренних органов лишь 20 марта 2018 года.





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