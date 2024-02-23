

По обвинению в наркопреступлениях задержаны 270 человек, в том числе 27 наркореализаторов

23.02.2024 12:11





«Министерство внутренних дел Грузии задержало 270 человек по обвинению в наркопреступлениях, в том числе 27 наркореализаторов», — заявил на брифинге директор Центрального управления криминальной полиции Теймураз Купатадзе.



По его словам, задержаны граждане Грузии, Ирана, Турции, Армении, Иордании, России, Казахстана, Украины, Беларуси, Ирака и Королевства Нидерландов.



На основании распоряжения судьи полиция несколько раз производила контрольные закупки наркотиков у лиц, задержанных по обвинению в незаконном хранении наркотиков, и тайно осуществляла аудио-видеофиксацию этих закупок.



В результате оперативных мероприятий и следственных действий, проведенных по всей стране, в качестве вещественных доказательств в указанных обвиняемыми локациях, а также при личном досмотре задержанных, их автомобилей и местах проживания изъяты наркотические средства и психотропные вещества в крупных и особо крупных размерах», — заявил Теймураз Купатадзе.



Полиция также изъяла у обвиняемых в качестве вещественных доказательств денежные суммы, предположительно, полученные от реализации наркотиков.



По его словам, кроме того, МВД активно сотрудничает с зарубежными коллегами, с которыми постоянно происходит обмен информацией, чтобы максимально сократить факты транзита наркотиков.



«В сегодняшних реалиях, вместе с развитием технологий, продажа наркотиков переместилась в интернет-пространство. Общение с потребителями наркотиков происходит через интернет без физического контакта. Реализованные подобным способом наркотики представляют собой искусственные синтетические наркотические средства, вызывающие фатальные последствия у потребителей. В большинстве случаев наркоторговцы вовлекают в схему наркореализации молодежь, размещают вакансии в онлайн-пространстве различными методами и предлагают солидную зарплату.



Хочу отметить, что вышеуказанная деятельность является тяжким преступлением, речь идет не только о размещении наркотиков в разных местах, но и о сбыте наркотиков, за что полагается очень строгое наказание, в отношении сотен лиц, совершивших подобные незаконные действия, возбуждены уголовные преследования.



Преступления наказываются лишением свободы на срок до 20 лет или бессрочно», — заявил Купатадзе.





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