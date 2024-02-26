

Антикоррупционное агентство СГБ задержало сотрудников мэрии Цаленджихи

26.02.2024 19:18





Сотрудники антикоррупционного органа Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии в результате оперативно-розыскных и следственных действий задержали сотрудников мэрии Цаленджихи Т.М. и Б.Дз. по факту получения взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору.



Информацию об этом распространяет Служба государственной безопасности.



По сообщению ведомства, следствием установлено, что в обмен на выставление на продажу с аукциона земельного участка площадью 1550 кв.м, расположенного в поселке Даба Джвари Цаленджихского муниципалитета, от гражданина потребовали взятку в размере 20 тысяч лари.



«Следствие ведется Антикоррупционным агентством СГБ по «б» и «в» подпунктам второй части статьи 338 УК Грузии, предусматривающей в качестве наказания лишение свободы на срок от 7 до 11 лет», - говорится в сообщении.





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