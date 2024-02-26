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Министры обороны Грузии и Армении обсудили будущее сотрудничество


26.02.2024   21:57


Глава Минобороны Армении Сурен Папикян провел телефонный разговор со своим грузинским коллегой Ираклием Чиковани, недавно назначенным на эту должность. Об этом Папикян написал на своей странице в одной из социальных сетей.

Во время разговора по телефону Папикян поздравил Чиковани с назначением на пост министра обороны Грузии.

Собеседники обсудили широкий спектр вопросов, касающихся сотрудничества в сфере обороны. В частности, затронули вопросы проведения совместных учений и обмена военным опытом.

Главы ведомств также обсудили вопросы стабильности и безопасности в регионе.

По итогам беседы стороны подтвердили свою готовность продолжать развитие отношений в оборонной сфере и работать над укреплением взаимовыгодного сотрудничества.

Напомним, что в ноябре прошлого года в Армении с официальным рабочим визитом находилась грузинская делегация во главе с уже бывшим министром обороны страны Джуаншером Бурчуладзе. Тогда стороны подписали документ о сотрудничестве в области обороны. А в 2022 году с визитом в Тбилиси находился глава Минобороны Армении Сурен Папикян.


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