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Министры обороны Грузии и Армении обсудили будущее сотрудничество
26.02.2024 21:57
Глава Минобороны Армении Сурен Папикян провел телефонный разговор со своим грузинским коллегой Ираклием Чиковани, недавно назначенным на эту должность. Об этом Папикян написал на своей странице в одной из социальных сетей.
Во время разговора по телефону Папикян поздравил Чиковани с назначением на пост министра обороны Грузии.
Собеседники обсудили широкий спектр вопросов, касающихся сотрудничества в сфере обороны. В частности, затронули вопросы проведения совместных учений и обмена военным опытом.
Главы ведомств также обсудили вопросы стабильности и безопасности в регионе.
По итогам беседы стороны подтвердили свою готовность продолжать развитие отношений в оборонной сфере и работать над укреплением взаимовыгодного сотрудничества.
Напомним, что в ноябре прошлого года в Армении с официальным рабочим визитом находилась грузинская делегация во главе с уже бывшим министром обороны страны Джуаншером Бурчуладзе. Тогда стороны подписали документ о сотрудничестве в области обороны. А в 2022 году с визитом в Тбилиси находился глава Минобороны Армении Сурен Папикян.
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