

Министры обороны Грузии и Армении обсудили будущее сотрудничество

26.02.2024 21:57





Глава Минобороны Армении Сурен Папикян провел телефонный разговор со своим грузинским коллегой Ираклием Чиковани, недавно назначенным на эту должность. Об этом Папикян написал на своей странице в одной из социальных сетей.



Во время разговора по телефону Папикян поздравил Чиковани с назначением на пост министра обороны Грузии.



Собеседники обсудили широкий спектр вопросов, касающихся сотрудничества в сфере обороны. В частности, затронули вопросы проведения совместных учений и обмена военным опытом.



Главы ведомств также обсудили вопросы стабильности и безопасности в регионе.



По итогам беседы стороны подтвердили свою готовность продолжать развитие отношений в оборонной сфере и работать над укреплением взаимовыгодного сотрудничества.



Напомним, что в ноябре прошлого года в Армении с официальным рабочим визитом находилась грузинская делегация во главе с уже бывшим министром обороны страны Джуаншером Бурчуладзе. Тогда стороны подписали документ о сотрудничестве в области обороны. А в 2022 году с визитом в Тбилиси находился глава Минобороны Армении Сурен Папикян.





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