

Четыре иностранца задержаны в Грузии за наркопреступление

27.02.2024 12:56





Спецоперация в аэропорту Тбилиси - сотрудники Центральной криминальной полиции МВД, Управлений полиции Самегрело-Земо-Сванети и Аджарии в результате сложных оперативных мероприятий и следственных действий арестовали 2 граждан Китая и Германии, а также двух человек с двойным гражданством России и Украины, по обвинению в хранении наркотиков. Информацию об этом распространяется МВД.



Преступление карается лишением свободы на срок до 20 лет или пожизненным заключением.



Расследование показало, что фигуранты дела участвовали в преступной схеме, связанной с наркотиками. Один из них, 1995 года рождения, П.К. Он въехал в Грузию из одной из европейских стран через аэропорт Тбилиси. По оперативной информации, в аэропорту был проведен его личный обыск.



При обыске частных домов подсудимых и находящихся под их контролем автомобилей в качестве вещественных доказательств были изъяты различные виды наркотиков, в том числе «кокаин», «МДМА», «метамфетамин», «метадон» и вещества, содержащие психотропный препарат кетамин.



В качестве вещественных доказательств также изъяты деньги, материалы, необходимые для упаковки наркотиков, и электрические весы.



Расследование ведется по статьям 260, 261 и 262 Уголовного кодекса Грузии", - говорится в сообщении МВД.





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