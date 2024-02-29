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Автопарк патрульной полиции пополнился 20 новыми внедорожниками


29.02.2024   14:01


Автопарк Департамента патрульной полиции МВД Грузии пополнился 20 новыми внедорожниками марки Renault.

Директор Департамента патрульной полиции Важа Сирадзе вместе с руководителями главных управлений Мцхета-Мтианети и Имерети осмотрел новые автомобили и ознакомился с их техническими характеристиками.

По информации МВД, на данном этапе внедорожники будут распределены в Мцхета-Мтианети и Имерети.

Как отметили в МВД, целью обновления автопарка патрульной полиции является улучшение условий работы патрульных инспекторов, повышение эффективности их деятельности, а также содействие профилактике правонарушений.

«МВД регулярно пополняет автопарк различных подразделений, в том числе Департамента патрульной полиции, современным полицейским транспортом, этот процесс будет продолжаться и в дальнейшем», — заявили в МВД.


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