

Пятеро иностранцев арестованы за отмывание $15 млн через банки Грузии

29.02.2024 22:16





В Грузии арестовали счета и недвижимость пяти иностранных граждан, которые отмыли через грузинские банки не менее 15 миллионов долларов. Об этом сообщает сегодня прокуратура Грузии.



Схема легализации незаконных доходов выглядела так: члены преступной группы переводили деньги на свои счета в коммерческих банках Грузии, а далее – перечисляли за границу. Часть средств обвиняемые потратили в Грузии на покупку криптовалюты и элитной недвижимости.



«Указанными действиями обвиняемые придали законный вид и включили в легальный экономический оборот примерно 15 миллионов долларов недокументированных доходов», — сказано в заявлении.



С разу после начала расследования прокуратура арестовала банковские счета обвиняемых вместе с оставшимися на них деньгами. Также арестовано движимое и недвижимое имущество обвиняемых в Грузии.



Пятерым иностранцам предъявлены обвинения в «легализации незаконных доходов группой лиц, сопровождавшейся извлечением дохода в особо крупном размере». Это преступление наказывается лишением свободы на срок от 9 до 12 лет.



Прокуратура не уточняет, но, судя по всему, обвиняемые не находятся в Грузии.



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