Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Грузии расширен список проверяемых на финансирование терроризма и отмывание денег


01.03.2024   22:11


Центральные депозитарии, имеющие лицензию Национального банка Грузии, с 1 марта 2024 года обязаны соблюдать запреты об отмывании денег и финансировании терроризма.

Соответствующие поправки в закон Грузии "О способствовании пресечения отмывания денег и финансирования терроризма" были приняты парламентом и подписаны президентом Грузии в декабре 2023 года.

Депозитарий – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и/или осуществляющий услуги по учету перехода прав собственности на ценные бумаги.

Согласно поправкам, на центральных депозитариев распространятся все требования Нацбанка и протоколы безопасности по вопросам отмывания денег и финансирования терроризма, которые существуют для банков, брокерских компаний и микробанков. Они также будут обязаны предоставлять отчеты Нацбанку и распространить до 1 октября 2024 года требования закона на клиентов, с которыми установлены отношения до 1 января 2024 года.

Борьба с терроризмом является одним из главных приоритетов правительства, и в этом направлении постоянно улучшается система контроля. Само же финансирование терроризма в Грузии является уголовным преступлением, как и отмывание денежных средств.


Новости - Грузия
Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна