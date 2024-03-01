

В Грузии расширен список проверяемых на финансирование терроризма и отмывание денег

01.03.2024 22:11





Центральные депозитарии, имеющие лицензию Национального банка Грузии, с 1 марта 2024 года обязаны соблюдать запреты об отмывании денег и финансировании терроризма.



Соответствующие поправки в закон Грузии "О способствовании пресечения отмывания денег и финансирования терроризма" были приняты парламентом и подписаны президентом Грузии в декабре 2023 года.



Депозитарий – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и/или осуществляющий услуги по учету перехода прав собственности на ценные бумаги.



Согласно поправкам, на центральных депозитариев распространятся все требования Нацбанка и протоколы безопасности по вопросам отмывания денег и финансирования терроризма, которые существуют для банков, брокерских компаний и микробанков. Они также будут обязаны предоставлять отчеты Нацбанку и распространить до 1 октября 2024 года требования закона на клиентов, с которыми установлены отношения до 1 января 2024 года.



Борьба с терроризмом является одним из главных приоритетов правительства, и в этом направлении постоянно улучшается система контроля. Само же финансирование терроризма в Грузии является уголовным преступлением, как и отмывание денежных средств.



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