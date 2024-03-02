

Десять человек задержаны за наркопреступление, в том числе иностранцы

02.03.2024 16:31





Сотрудники департаментов центральной криминальной полиции, патрульной полиции, департаментов полиции Тбилиси, Самегрело - Земо-Сванети, Аджарии и Гурии в результате комплексных оперативных мероприятий и следственных действий задержали по обвинению в наркопреступлениях 10 лиц.



Информацию об этом распространяет МВД.



По данным ведомства, среди задержанных есть граждане Грузии, Беларуси и Израиля.



Преступление карается лишением свободы на срок до 20 лет или бессрочно.



«В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных правоохранителями в масштабе всей страны, в указанных обвиняемыми локациях, а также при личном обыске, обыске автомобилей и домов задержанных в качестве вещественных доказательств были изъяты крупные и особо крупные объемы наркотических средств, а также крупные суммы денег, необходимые для упаковки наркотиков материалы и электровесы», - говорится в сообщении.



Отмечается, что расследование ведется по статьям 260, 19-260, 273-прима и 19-273-прима УК Грузии.





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