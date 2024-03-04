

ГУР Украины заявляет об осуществлении кибератаки на серверы Минобороны России

04.03.2024 14:38





По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, его специалисты осуществили ​​кибератаку на серверы Минобороны России и получили доступ к большой части документов, передает «Украинская правда».



«Теперь спецслужба Украины обладает программным обеспечением для защиты информации и шифрования, которое использовало МО РФ, а также − массивом секретной служебной документации российского министерства войны», - заявляют в ГУР Украины.



По данным ведомства, речь идет о приказах, отчетах, распоряжениях, докладах и других документах, которые циркулировали между более 2000 структурных единиц Минобороны России.



В ГУР говорят, что полученная информация позволяет установить полное строение системы российского Минобороны и его звеньев.





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