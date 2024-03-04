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Корабль ВМС Турции вошел в территориальные воды Грузии


04.03.2024   18:28


Корабль TCG YILDIRIM F-243 Военно-морских сил Турецкой Республики вошел в территориальные воды Грузии.

«Цель визита — проведение самооценки второго уровня (SEL-2) судов «Очамчире» и «Диоскурия» Департамента береговой охраны Пограничной полиции Грузии в рамках программы оценки концепции и обратной связи оперативного потенциала НАТО. Указанный процесс осуществляется при поддержке представителей (оценщиков) командования военных и военно-морских сил Грузии и НАТО», — говорится в информации МВД Грузии.

Турецкий корабль покинет порт Батуми 10 марта.


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