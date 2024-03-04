

Глава Минобороны Грузии встретился с послом и военным атташе Китайской Республики

04.03.2024 18:43





Министр обороны Грузии Ираклий Чиковани провел ознакомительную встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Грузии Чжоу Цзянем.



По информации Минобороны, Ираклий Чиковани поблагодарил посла Китая за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.



Разговор коснулся стратегических отношений между странами и принятого Китаем решения об установлении безвизового режима, а также важности углубления сотрудничества.







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