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Глава Минобороны Грузии встретился с послом и военным атташе Китайской Республики
04.03.2024 18:43
Министр обороны Грузии Ираклий Чиковани провел ознакомительную встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Грузии Чжоу Цзянем.
По информации Минобороны, Ираклий Чиковани поблагодарил посла Китая за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.
Разговор коснулся стратегических отношений между странами и принятого Китаем решения об установлении безвизового режима, а также важности углубления сотрудничества.
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