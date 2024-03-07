

Полиция прикрыла подпольное казино

07.03.2024 10:43





Следственной службой выявлен факт осуществления предпринимательской деятельности без соответствующего разрешения.



По информации Следственной службы Минфина Грузии, следствием установлено, что обвиняемые устроили в своем доме объект игорного бизнеса, из которого без соответствующего обязательного разрешения передавался процесс различных азартных игр посредством Интернет на сайты интернет-казино, действующих за пределами Грузии.



По сообщению ведомства, преступление карается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.



«Следствие установило, что обвиняемые организовали в своем доме объект игорного бизнеса, из которого без соответствующего обязательного разрешения процесс различных азартных игр передавался через интернет на сайты интернет-казино, действующих за пределами Грузии.



Установлено, что в случае законного функционирования объекта в государственный бюджет в качестве разрешительного сбора должно быть зачислено 100 000 лари.



В процессе расследования ущерб, причиненный бюджету, был полностью покрыт.



Эта категория преступлений предусмотрена второй частью статьи 192 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок от 3 до 5 лет», - говорится в информации, распространенной ведомством.





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