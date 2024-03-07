

Российский генерал-участник августовской войны объявлен в розыск МУС за преступления в Украине

07.03.2024 15:34





Международный уголовный суд (МУС) в Гааге объявил в розыск участника августовской войны 2008 года, российского генерала Сергея Кобылаша за преступления, совершенные в Украине.



Сейчас Кобылаш занимает пост командующего дальней авиацией России. 5 марта МУС выдал ордер на его арест, а также арест командующего Черноморским флотом Виктора Соколова за удары по объектам энергетической инфраструктуры на территории Украины. Суд пришел к выводу, что ущерб, нанесенный гражданскому населению, был намного больше, чем ущерб военным объектам.



Во время грузино-российской войны в августе 2008 года Кобылаш был командиром 368-го российского авиаполка. Пилотируемый им истребитель Су-25 был сбит, Кобылаш катапультировался и приземлился на территории, подконтрольной Тбилиси.



Далее версии сторон расходятся. Бывший в то время президентом Грузии Михаил Саакашвили говорит, что Кобылаша взяли в плен, а затем обменяли. Сам Кобылаш рассказал историю в духе кремлевской пропаганды. Согласно этой версии, Кобылаша нашла «добрая бабушка-грузинка, отругала за то, что он испортил овощи на огороде, но дала воды и показала дорогу к осетинским формированиям».



Авиаполк Кобылаша в августе 2008 сделал около 100 боевых вылетов в Грузии. Москва утверждала, что бомбила только военные объекты, но фото горящих жилых пятиэтажек в Гори облетели весь мир.



После августовской войны Кобылашу присвоили звание Героя России.



В 2013 году российский президент Владимир Путин назначил его главнокомандующим ВВС России. Через год ему было присвоено звание генерал-майора. В 2016 году Путин назначил пилота командующим дальней авиацией России.



28 ноября 2023 года Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения Сергею Кобылашу в «нарушении законов и обычаев ведения войны». По данным украинской стороны, именно он отдал приказ на удар по жилому многоэтажному дому и автостоянке в Умани Черкасской области 28 апреля 2023 года — тогда погибли 23 местных жителя, среди них 6 детей.



Источник: Новости - Грузия

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





