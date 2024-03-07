

Юлиан Кифу: Евроатлантическое расширение основано на личных заслугах, поэтому оценка очень строгая

07.03.2024 19:45





Евроатлантическое расширение основано на личных заслугах. Исходя из этого, оценка выполнения странами предложенных пунктов, очень строгая. Не делайте ни одного шага назад, потому что это навредит доверию к процессу, стране, политике и приверженности, – заявил президент румынского Центра по превенции и раннему предупреждению конфликтов Юлиан Кифу, говоря по поводу расширения ЕС и НАТО на конференции по безопасности Фонда Рондели в Тбилиси.



По его словам, доверие, наряду с окном возможностей и реформами, является одним из наиболее важных аспектов для того, чтобы страна оказалась на пороге членства.



Как отметил Кифу, Румыния является страной, которая с самого начала поддержала вопрос расширения.



«У нас есть стратегическое партнерство с Республикой Молдова в отношении европейской интеграции, и многие люди поддерживают Молдову на местах в проведении реформ. Мы ведем переговоры с Украиной относительно соглашения о стратегической поддержке, и одновременно мы являемся стратегическими партнерами Грузии и одной из тех стран, которые достигли успеха в продвижении Грузии, разумеется, вместе с грузинами, чтобы она стала страной-кандидатом», - заявил Юлиан Кифу.





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