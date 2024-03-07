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Швеция официально стала членом НАТО


07.03.2024   19:46


Швеция официально стала 32-м членом НАТО.

Протокол о присоединении Швеции к Североатлантическому альянсу опубликован на сайте Госдепартамента США.

Документ вступил в силу 7 марта 2024 года.

Следует отметить, что премьер-министр Швеции Ульф Кристенсон находится сегодня в Вашингтоне и будет присутствовать на выступлении президента Байдена перед Конгрессом.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в марте 2022 года после начала войны России в Украине. Финляндия завершила процесс присоединения к альянсу в марте 2023 года. Присоединение Швеции было отложено из-за несогласия Турции и Венгрии.


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