|
|
|
Швеция официально стала членом НАТО
07.03.2024 19:46
Швеция официально стала 32-м членом НАТО.
Протокол о присоединении Швеции к Североатлантическому альянсу опубликован на сайте Госдепартамента США.
Документ вступил в силу 7 марта 2024 года.
Следует отметить, что премьер-министр Швеции Ульф Кристенсон находится сегодня в Вашингтоне и будет присутствовать на выступлении президента Байдена перед Конгрессом.
Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в марте 2022 года после начала войны России в Украине. Финляндия завершила процесс присоединения к альянсу в марте 2023 года. Присоединение Швеции было отложено из-за несогласия Турции и Венгрии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна