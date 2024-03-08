

Министр обороны посетил II пехотную бригаду в Сенаки

08.03.2024 12:11





Министр обороны Ираклий Чиковани продолжает посещать воинские части Западного командования. Ираклий Чиковани находился на военной базе 2-й пехотной бригады в Сенаки.



По информации Минобороны, министр осмотрел инфраструктуру базы, казармы, жилые дома, строительные объекты, классные комнаты, лазарет, спортивный зал, военную технику бригады, обновленный автопарк и расположенный на территории музей.



Министр обороны вместе с командующим Национальной гвардией, бригадным генералом Романом Джохадзе находился в Сенаки, на месте дислокации 103-го батальона территориальной обороны Национальной гвардии Грузии.



Ираклий Чиковани вместе с командующим Силами обороны, генерал-майором Георгием Матиашвили, его заместителем — начальником Генерального штаба, генерал-майором Джони Татунашвили и командующим Запада, бригадным генералом Кобой Григолия ознакомились с текущей ситуации на военных базах.







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