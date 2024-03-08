

Грузия и Евросоюз будут обмениваться секретной информацией

08.03.2024 19:46





Грузия и полицейская служба Евросоюза укрепляют сотрудничество для борьбы с преступностью. С этой целью стороны заключили соглашение, предполагающее обмен секретными данными.



Служба госбезопасности Грузии и Европол оформили договор об обмене секретной информацией. Об этом сказано на сайте грузинского ведомства.



Свои подписи под документом поставили руководитель СГБ Григол Лилуашвили и исполнительный директор полицейской службы Евросоюза Катрин де Болль.



"Подписанное соглашение основано на рамочном соглашении об оперативном и стратегическом сотрудничестве, подписанном между Грузией и Европолом в 2017 году, и направлено на создание правовой основы для обмена и взаимной защиты секретной информации между сторонами"





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