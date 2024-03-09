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Министр обороны Грузии ознакомился с работой воинских частей Западного командования
09.03.2024 13:42
После посещения 2-й пехотной бригады Сенаки министр обороны Грузии Ираклий Чиковани осмотрел военные объекты Командования специальных операций.
По информации Минобороны, исполняющий обязанности командующего Отар Берианидзе ознакомил министра с деятельностью подразделений и инфраструктурой баз.
Кроме того, Чиковани также побывал на военной базе 10-й бригады территориальной обороны Национальной гвардии Грузии в Адлиа и ознакомился с условиями прохождения военной службы.
По словам министра, в Западном командовании уже реализованы многие инфраструктурные проекты и планируется дальнейшее улучшение условий военнослужащих, что, наряду с другими важными шагами, будет способствовать укреплению обороноспособности страны. Он поблагодарил личный состав Сил обороны за службу стране.
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