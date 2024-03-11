

Премьер-министр поручил министрам силовых ведомств разработать единый обновленный план борьбы с наркопреступностью

11.03.2024 12:35





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поручил министрам силовых ведомств разработать единый обновленный план борьбы с наркопреступностью.



Как он заявил на заседании правительства, параллельно с борьбой с наркопреступностью необходимо заботиться о потребителях, чтобы они отказались от употребления наркотиков.



«Наркотики разрушают не только здоровье, но и ценности. Это одна из главных задач т.н. псевдолиберальной идеологии – разрушить ценности среди молодежи, чему мы и должны противостоять. За какое-то время эти люди добились определенных успехов в этом направлении, в направлении пропаганды этой идеологии либеральной наркополитики, но мы ни при каких обстоятельствах не должны с этим мириться. Считаю, что любое лояльное отношение к этому вопросу недопустимо. Разумеется, я не говорю о потребителях, нам нужно заботиться о потребителях для того, чтобы они отказались от употребления наркотиков. Это должно быть одним из основных направлений нашей наркополитики. Что касается продаж и продавцов, то здесь нужна максимальная строгость, в этом и должна заключаться наша политика.



Также нужно обратить внимание на психотропные аптеки. Это следует подчеркнуть. Я хотел бы попросить все соответствующие министерства, особенно силовые ведомства, разработать единый обновленный план, чтобы сделать нашу борьбу с наркопреступностью еще более эффективной», - заявил Кобахидзе.





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