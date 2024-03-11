

У штаб-квартиры НАТО подняли флаг Швеции

11.03.2024 19:46





Возле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе состоялась церемония поднятия флага Швеции. При этом присутствовали генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.



«Мы скромны, но и горды. Мы знаем, что ожидания в отношении Швеции высоки, но мы также возлагаем большие надежды и на самих себя. Вместе с нашими союзниками мы разделим бремя, ответственность и риски», - заявил журналистам Ульф Кристерссон перед церемонией.



Швеция официально стала 32-м членом НАТО 7 марта.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





