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У штаб-квартиры НАТО подняли флаг Швеции
11.03.2024 19:46
Возле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе состоялась церемония поднятия флага Швеции. При этом присутствовали генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.
«Мы скромны, но и горды. Мы знаем, что ожидания в отношении Швеции высоки, но мы также возлагаем большие надежды и на самих себя. Вместе с нашими союзниками мы разделим бремя, ответственность и риски», - заявил журналистам Ульф Кристерссон перед церемонией.
Швеция официально стала 32-м членом НАТО 7 марта.
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