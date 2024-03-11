

В Польше гражданина Грузии приговорили к пожизненному заключению за убийство жены

11.03.2024 22:44





В Польше городской суд города Лодзь приговорил мужчину, за убийство своей супруги, к пожизненному заключению. Убийство произошло в мае 2022 года. Об этом сообщает организация по защите прав женщин «Сапари».



Помимо основного наказания, преступнику предписано выплатить компенсацию несовершеннолетним детям Розетты в размере примерно 50 000 евро (200 000 польских злотых) каждому.



По словам адвоката «Сапари» Эки Музашвили, дело не завершено, и в настоящее время совместно с Хельсинкским фондом по правам человека продолжается работа по оформлению получения компенсаций на детей и возложения ответственности на государство из-за халатности польских правоохранительных органов.



«Суд установил, что Розета Каличава еще при жизни была жертвой систематического насилия, и главным доказательством этого стала переписка женщины с Тамар Лукава [адвокат «Сапари»]. Суд также отметил, что в случае своевременных действий со стороны польских следственных органов, не произошло бы такого фатального исхода», — указано в публикации «Сапари».



И осужденный мужчина, и убитая женщина были гражданами Грузии. По информации «Сапари», мужчина систематически издевается над женщиной, в том числе в присутствии своих несовершеннолетних детей.



Женщина обратилась за помощью в «Сапари». По информации организации, «Сапари» проинформировала органы внутренних дел Грузии и Польши, в том числе Департамент по защите прав человека МВД и посольство Грузии в Польше, с привлечением которых польские следственные органы должны были начать расследование дела о систематическом насилии в семье, а посольство предоставило услуги переводчика.



Несмотря на активное участие «Сапари» и требование немедленно принять меры, из-за некачественной работы госструктур в отношении мужчины, систематически издевавшегося над женщиной, не было возбуждено ни одного уголовного дела, а польский следственный орган ограничился привлечением мужчины к административной ответственности. В результате мужчина вернулся домой и 24 мая 2022 года убил женщину, пока она была дома одна, а затем, чтобы замести следы, поджег дом», — говорится в сообщении организации.



«Сапари» связалась с работающей в Польше финской правозащитной организацией «Хельсинкский фонд по правам человека». Адвокат фонда Ярослав Ягура почти два года вел дело в польской прокуратуре и Лодзинском суде.

Через несколько недель после убийства, благодаря усилиям «Сапари», трое несовершеннолетних детей убитой вернулись на родину, в семью родителей матери. Юрист организации все еще работает над тем, чтобы бабушка, мать убитой, получила опеку над детьми.







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