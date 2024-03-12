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Генерала Брэда Николсона приняли в министерстве обороны Грузии
12.03.2024 10:43
Командующий Командованием обеспечения безопасности армии США бригадный генерал Брэд Николсон находится с визитом в Грузии.
По информации Минобороны, американского генерала принимали командующий Силами обороны генерал-майор Георгий Матиашвили и заместитель министра Паата Патиашвили.
«В ходе встреч стороны обсудили вопросы сотрудничества США и Грузии в сфере обороны и безопасности. Грузинская сторона поблагодарила американского генерала за твердую политическую и практическую помощь США. Стороны обсудили ход и перспективы плодотворного сотрудничества с Командованием поддержки безопасности США.
Подчеркнут значительный вклад командования в процесс модернизации и трансформации Сил обороны Грузии. Разговор коснулся хода реализации Инициативы по усилению обороны и сдерживания Грузии (GDDEI)», — говорится в сообщении Минобороны.
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