

Пограничной полиции передали французский вертолет типа H145

12.03.2024 11:51





Авиапарк Пограничной полиции МВД Грузии пополнил современный европейский вертолет французского производства H145. По информации МВД, передача вертолета прошла в Германии, на предприятии Airbus Helicopters, в которой приняли участие заместитель начальника Пограничной полиции Георгий Малания и директор департамента Авиации спецназначения Пограничной полиции Иосеб Арджеванишвили.



Современный европейский вертолет типа H145 является одной из новейших моделей французской компании Airbus Helicopters. Новые борты полностью оснащены противопожарным и спасательным оборудованием. У них два двигателя, что повышает безопасность полета. Вертолеты данного типа отличаются способностью действовать и маневрировать на больших высотах, что, учитывая горный рельеф Грузии, будет полностью совместимо с существующими задачами. Подобные вертолеты успешно используются полицией и службами экстренной помощи Германии, Швейцарии, Франции, Канады и других стран.



Пилоты и борттехники департамента Авиации специального назначения Пограничной полиции проходят теоретическую и практическую подготовку в Учебной академии вертолетов Airbus в Германии. Курс обучения завершится 15 марта, после чего вертолет будет перевезен в Грузию грузинским экипажем.



МВД 19 декабря 2022 года подписало соглашение с французской компанией Airbus Helicopters о закупке трех вертолетов типа H145. Следующие два борта планируется передать грузинской стороне к июню 2024 года.





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