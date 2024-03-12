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В Кахетии проверят работу системы тревожного опевещения при чрезвычайных ситуациях


12.03.2024   15:06


Служба по управлению чрезвычайными ситуациями предупреждает: 14 марта в Кахети, конкретно в городе Кварели и окрестностях, пройдут комплексные учения по гражданской безопасности «Дуруджи 2024».

В ходе учений будет протестирована система тревожного оповещения при ЧС и пройдет отработка спасательной операции и эвакуации.

Будут задействованы около 250 пожарных-спасателей с соответствующей техникой, несколько сотен волонтеров, полиция, Нацгвардия, медики, вертолет Погранполиции.

На номер 112 будут рассылаться специальные сообщения Службы по чрезвычайным ситуациям. Пугаться не надо. Тем, кто окажется в зоне учений — следовать указаниям.


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