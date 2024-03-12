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В Кахетии проверят работу системы тревожного опевещения при чрезвычайных ситуациях
12.03.2024 15:06
Служба по управлению чрезвычайными ситуациями предупреждает: 14 марта в Кахети, конкретно в городе Кварели и окрестностях, пройдут комплексные учения по гражданской безопасности «Дуруджи 2024».
В ходе учений будет протестирована система тревожного оповещения при ЧС и пройдет отработка спасательной операции и эвакуации.
Будут задействованы около 250 пожарных-спасателей с соответствующей техникой, несколько сотен волонтеров, полиция, Нацгвардия, медики, вертолет Погранполиции.
На номер 112 будут рассылаться специальные сообщения Службы по чрезвычайным ситуациям. Пугаться не надо. Тем, кто окажется в зоне учений — следовать указаниям.
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