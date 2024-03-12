

Вдова Зелимхана Хангошвили против обмена убийцы ее мужа на кого бы то ни было

12.03.2024 15:07





Манана (Раиса) Циатиева, вдова убитого гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, впервые прокомментировала сайту «Кавказ.Реалии» возможный (как утверждает команда Навального) обмен убийцы супруга — Вадима Красикова на убитого лидера российской оппозиции Алексея Навального.



Циатиева категорически против обмена убийцы своего мужа «на кого бы то ни было». Она говорит, что, если бы обмен состоялся, Кремль довел бы дело до конца — Навальный все равно был бы убит.



«Я против обмена Красикова на кого бы то ни было. Я этого не признаю. Я уважала и уважаю Навального за его жизненную позицию. Он не дал себя прогнуть под систему, до конца своих дней отстаивал свою точку зрения. Но даже если бы обмен состоялся, российская политика лицемерна – свой прицел они бы не упустили. Они бы все равно не дали ему жить, потому что Навальный давно в черных списках. Россия не отпускает своих жертв», — говорит вдова Хангошвили.



Циатиева также заявила, что Зелимхан «не был услышан» в Германии как беженец и как жертва преследования.



«А что кто-то должен нести ответственность за эту смерть… Я не буду кого-то обвинять, но что они не услышали его, халатно и безответственно отнеслись к его жалобе о защите – это да. Но даже если бы Зелимхан получил статус беженца, думаю, что Россия все равно осуществила бы задуманное в отношении него», — заявила супруга убитого Зелимхана Хангошвили.



Напомним, в августе 2019 года Зелимхана Хангошвили застрелили в берлинском парке Малый Тиргартен. В декабре 2021 года суд в Берлине признал Вадима Красикова виновным в убийстве и приговорил к пожизненному заключению. Судья возложил ответственность за организацию преступления на власти России, назвав произошедшее «государственным террором».



26 февраля соратница убитого лидера российской оппозиции Мария Певчих заявила, что Алексея Навального должны были обменять на убийцу гражданина Грузии Хангошвили — офицера ФСБ Вадима Красикова. ФБК уверяет, что договоренность об этом была достигнута, но Путин убил Навального.



РФ настаивала на освобождении Вадима Красикова в переговорах с США об обмене заключенными. Wall Street Journal писал, что добиваться передачи Красикова поручил лично Владимир Путин. Журналистские расследования свидетельствуют, что Красиков может быть ветераном спецподразделения «Вымпел» и старшим офицером ФСБ. Москва причастность к убийству Хангошвили отрицает.



Источник: SOVA

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