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Пашинян: Армения выйдет из ОДКБ, если не будут решены поднятые Ереваном вопросы


12.03.2024   18:33


Армения выйдет из ОДКБ, если организация не ответит на поднятые Ереваном вопросы о суверенной территории страны. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, Армения получила от ОДКБ гарантии о готовности разместить миротворцев на границе с Азербайджаном, однако не указала зону своей ответственности в республике.

«У нас возниквопрос: миротворцы - это нейтральная сторона, а ОДКБ - наша организация. Здесь возникают разночтения, если суверенная территория Армении - "красная линия" для ОДКБ, то покажите, что в вашем понимании суверенная территория Армении. Суверенную территорию Армении они не показали. И сегодня этот вопрос находится "на столе". Если ОДКБ ответит на этот вопрос и этот ответ будет соответствовать нашим представлениям, то это будет означать, что вопросы между Арменией и ОДКБ решены, со всеми вытекающими из этого последствиями. Если нет, то Армения выйдет из ОДКБ. Когда, не могу сказать», - цитирует заявление Пашиняна РИА Новости.


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