

Глава МВД Грузии встретился с секретарем Совета безопасности Азербайджанской Республики

12.03.2024 21:11





Министр внутренних дел Грузии, секретарь Совета национальной безопасности Грузии Вахтанг Гомелаури провел встречу с секретарем Совета безопасности Азербайджанской Республики Рамилем Юсубовым.



По информации МВД Грузии, на встрече также присутствовали заместитель министра внутренних дел Георгий Бутхузи и глава Совета национальной безопасности Гиви Туманишвили.



В рамках встречи стороны говорили о важности углубления сотрудничества в сфере безопасности между соответствующими структурами двух стран. Разговор также коснулся текущих событий в регионе и актуальных вопросов в сфере безопасности.



В завершение встречи Вахтанг Гомелаури поблагодарил своего азербайджанского коллегу за плодотворное сотрудничество и выразил надежду, что партнерские отношения будут активно продолжаться и углубляться в будущем по различным направлениям.







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