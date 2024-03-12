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Глава МВД Грузии встретился с секретарем Совета безопасности Азербайджанской Республики
12.03.2024 21:11
Министр внутренних дел Грузии, секретарь Совета национальной безопасности Грузии Вахтанг Гомелаури провел встречу с секретарем Совета безопасности Азербайджанской Республики Рамилем Юсубовым.
По информации МВД Грузии, на встрече также присутствовали заместитель министра внутренних дел Георгий Бутхузи и глава Совета национальной безопасности Гиви Туманишвили.
В рамках встречи стороны говорили о важности углубления сотрудничества в сфере безопасности между соответствующими структурами двух стран. Разговор также коснулся текущих событий в регионе и актуальных вопросов в сфере безопасности.
В завершение встречи Вахтанг Гомелаури поблагодарил своего азербайджанского коллегу за плодотворное сотрудничество и выразил надежду, что партнерские отношения будут активно продолжаться и углубляться в будущем по различным направлениям.
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